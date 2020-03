Während die ganze Welt das eilige Im-Kreis-Fahren aussetzt, blenden wir 90 Jahre zurück – zu einem epochalen Langstreckenrennen schon im Zeichen der Weltwirtschaftskrise.

Der eisige Hauch der aufziehenden Great Depression – er war vermutlich nicht spürbar an diesem Samstag in Le Mans, dem 21. Juni 1930, einem auffallend heißen Tag. Wer in der Gegend war, hatte für 24 Stunden kaum Gelegenheit, sich Sorgen um die Zukunft zu machen: Motorenlärm, Rennfieber, Spektakel!