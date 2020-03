Die Online-­Museen: Wir führen Sie da jetzt durch!

Über welche Internetseiten bekommt man Zugang zu den geschlossenen Museen? Welche Apps soll man sich herunterladen? Ein erster Überblick und Tipps.

Da hängen sie plötzlich alle zusammen vor uns, die 36 Gemälde, die von Jan Vermeer erhalten sind. Alle. Staunend, leisen Hauspatschen-Schrittes tastet man sich an langen Wänden vorbei, streicht vorsichtig um die Ecken, von einem Saal in den nächsten: „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ aus dem Mauritshuis in Den Haag natürlich. Die so wunderbar im Moment des Erstaunens festgehaltene „Dame mit Magd“, die ihrer Herrin gerade ein Briefchen – wohl eine Liebesnachricht – überbringt, sonst in der Frick Collection in New York zu sehen.