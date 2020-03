Die Test-Versäumnisse am Beispiel Kärntens

Das Klinikum Klagenfurt ist das einzige Spital in Kärnten, in dem Tests durchgeführt werden können. Alle anderen Proben werden nach Wien geschickt, auf die Ergebnisse warten die Ärzte zwei Tage und länger, was das Ansteckungsrisiko zwischen Verdachtsfällen erhöht und Ressourcen verschwendet.

So viele Tests wie möglich durchzuführen und dabei so wenig Zeit wie möglich zu verlieren, gilt – diese Erkenntnis hat sich mittlerweile quer über den Globus durchgesetzt – als die wirksamste Maßnahme gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus. Dass bei deren Umsetzung in Österreich trotz gegenteiliger Bekundungen des Krisenstabs der Bundesregierung noch viel Luft nach oben ist, zeigt die Situation in Kärnten – stellvertretend für die meisten anderen Bundesländer.