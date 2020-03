Polnische und tschechische Behörden sollen zwei für Italien bestimmte Lieferungen aus China beschlagnahmt haben. Das Material - darunter rund 680.000 Atemschutzmasken und tausende Beatmungsgeräte - soll bereits in tschechischen Spitälern verteilt worden sein.

Der Kampf gegen das Coronavirus scheint die Solidarität innerhalb der EU auf eine harte Probe zu stellen: Wie die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ am Sonntag berichtete, sollen Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte von Behörden an den Grenzen zu Polen und Tschechien konfisziert worden sein.

Zwei voneinander unabhängige Transporte seien an den jeweiligen Grenzen beschlagnahmt worden, die eigentlich für Italien bestimmt waren. Bei der ersten Lieferung aus China habe es sich um 680.000 Masken und tausende Beatmungsgeräte gehandelt. Tschechische Beamte sollen diese einbehalten haben. Auch in Polewurde eine Lieferung mit 23.000 Masken gestoppt, die für die Region Latium bestimmt war.

Besonders im vom Coronavirus stark betroffenen Norden Italiens herrscht derzeit ein dramatischer Engpass an Masken und Beatmungsgeräten. Neben der offensichtlich fehlenden Solidarität – Italien ist derzeit weltweit das am stärksten betroffene Land – irritiert zudem, dass die Lieferungen als humanitäre Hilfe gekennzeichnet gewesen sein sollen.

"Ernster und absurder Vorfall"

Die italienischen Gesundheitsbehörden bezeichneten das Vorgehen als „ernsten und absurden“ Vorfall. In tschechischen Medien, schreibt die Zeitung weiter, sei geschrieben worden, das Material sei in Tschechien gestohlen und deshalb konfisziert worden. Auf Fotos waren allerdings deutlich die italienische und chinesische Flagge zu sehen. Mittlerweile sei das Material bereits in tschechischen Krankenhäusern verteilt worden.

Auf Twitter räumte der tschechische Innenminister Jan Hamáček ein, dass ein Fehler passiert sei, da ein „kleiner Teil“ der Lieferung als humanitäre Lieferung an Italien gedacht gewesen. „La Repubblica“ zufolge soll nun eine neue Lieferung aus China das Material schnell liefern.

Auch zwischen Deutschland und Österreich hatte es in der vergangenen Woche dazu Verstimmungen gegeben, nachdem ein Lkw mit bereits bezahltem Material an der Grenze aufgehalten worden war [premium].

(Red.)