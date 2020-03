Tschechiens Grenzen bleiben "monatelang" geschlossen

Tschechien will seine Grenzen mindestens ein halbes Jahr geschlossen halten. Für Pendler aus Deutschland und Österreich soll es aber Sonderregelungen geben. Der Güterverkehr ist davon nicht betroffen.

„Viele Monate“ sollen die tschechischen Grenzen wegen der Coronavirus-Gefahr für Ein- und Ausreisende geschlossen bleiben, verkündete der Leiter des tschechischen Coronavirus-Krisenstabs, Epidemiologe Roman Prymula, am Sonntag im Fernsehsender "Prima". Ausländer dürften in dieser Zeit, die zumindest ein halbes Jahr andauern soll, aus-, jedoch nicht wieder einreisen.

Ausnahmen sollen für grenznahe Berufspendler gendeln, die in Österreich, Sachsen und Bayern arbeiten. Auch Lkw-Fahrer dürften die Grenzkontrollstellen passieren, um den Warenverkehr zu gewährleisten. Sollten diese Sonderregelungen jedoch von Unberechtigten missbraucht werden, höre die Gutmütigkeit auf, warnte indes Innenminister Jan Hamáček.

Ausgangsbeschränkungen bis nach Ostern verlängert

Die Regierung in Prag plant zudem, die strikten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung zu verlängern. „Ostern wird nicht so sein, wie wir es gewohnt sind“, sagte Prymula. Es werde weder Familienbesuche noch Kirchgänge geben. In der Öffentlichkeit müssen derzeit Mund- und Nasenbedeckungen getragen werden. Schulen und die Mehrheit der Geschäfte sind geschlossen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen unter den rund 10,6 Millionen Tschechen knackte am Sonntag erstmals die Tausender-Marke: 1047 bestätigte Fälle gibt es aktuell. 19 Patienten werden derzeit auf der Intensivstationen behandelt.

(APA)