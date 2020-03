Plácido Domingo positiv auf Covid-19 getestet

Der spanische Opernstar hat seinen Befund auf Facebook geteilt und sich mit seiner Familie in Selbstisolation begeben.

Der spanische Opernstar Plácido Domingo ist nach eigenen Angaben positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. "Ich glaube, dass es meine moralische Pflicht ist Ihnen mitzuteilen, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde", schrieb der 79-Jährige am Sonntag auf seiner Facebook-Seite. Er befinde sich zusammen mit seiner Familie in Selbstisolation.

"Wir sind derzeit bei guter Gesundheit, aber ich hatte Symptome wie Fieber und Husten und habe deshalb entschieden, mich testen zu lassen", meinte Domingo. Der Sänger forderte alle auf, sehr vorsichtig zu sein, den Anweisungen der jeweiligen Regierungen zu folgen und so viel wie möglich zu Hause zu bleiben, "so dass wir hoffentlich bald zu unseren normalen Alltagsleben zurückkehren können".

Domingos Heimatland Spanien ist besonders schwer von der Corona-Krise betroffen. Seit einer Woche herrscht eine Ausgangssperre. Mehr als 28.500 Fälle wurden landesweit bereits bestätigt, rund 1720 Menschen sind gestorben, die meisten von ihnen in der Region Madrid.

Facebook-Post von Plácido Domingo:

In den vergangenen Monaten ließ der Spanier weniger durch seine Musik als durch Vorwürfe sexueller Belästigung aufhorchen. Ende Februar dann das Geständnis: "Ich erkenne die volle Verantwortung für meine Taten an“, erklärte der spanische Opernstar. Etwa 20 Frauen werfen ihm vor, sie unter anderem begrapscht zu haben. "Ich möchte, dass sie wissen, dass mir der Schmerz, den ich ihnen zugefügt habe, ehrlich leid tut", erklärte Domingo in einer Mitteilung. Die Vorwürfe reichen bis in die 1980er-Jahre zurück.

(APA/dpa)