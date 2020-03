Formel-1-Expertise für Beatmungsgeräte

Sieben in England ansässige F1-Teams stellen Ingenieure zur Verfügung, um bei der Eindämmung von Covid-19 zu helfen. 3-D-Drucker, Analysen und High-End-Performance laufen, Toto Wolff bestätigt die Mission.

London/Wien. Die Formel-1-WM steht still, und trotzdem laufen die Arbeiten in der Königsklasse auf Hochtouren. Aber nicht nur, um sich für den möglichen Saisonstart Anfang Juni zu rüsten, sondern auch, um einen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus zu leisten. Die Eliteliga des Motorsports arbeitet ab sofort eng mit der britischen Regierung und auch mehreren NGOs zusammen, um den landesweiten Mangel an Beatmungsgeräten in England zu beheben.