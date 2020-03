Maskenmangel: Kapazitäten durch Upcycling verdoppeln

Covid-19. Österreich sucht auf dem Weltmarkt nach Schutzausrüstung. Derweil werden auch Einmalmasken aufbereitet.

Wien. Es herrscht Raubritterstimmung. Angesichts der Coronakrise ist die ganze Welt auf der Suche nach Medizin- und Hygieneprodukten. Vor allem spezielle Atemschutzmasken sind auf dem internationalen Markt stark nachgefragt, es kommt zu eklatanten Lieferengpässen. Immer wieder bleiben Lieferungen an Grenzen hängen – oder werden von Staaten wie zuletzt Polen oder Tschechien einfach konfisziert. Die Stadt Wien wird kreativ und behilft sich mit Upcycling.

Derzeit befindet sich in den Lagern des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) noch ein Vorrat an speziellen Atemschutzmasken, der unter normalen Umständen noch für ein Jahr reichen würde. Normal ist aber schon seit Wochen nichts mehr, Mängel gibt es schon jetzt. Das medizinische Personal ist verunsichert und verärgert, weil es bereits jetzt, relativ am Beginn der Coronakrise, an Basics mangelt. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres ließ am Wochenende mit einem Hilferuf aufhorchen (siehe S. 1).

„Weil Schutzkleidung derzeit sehr stark nachgefragt ist, wurde in unserem Krisenstab diskutiert, ob man wirklich immer alles gleich wegschmeißen muss“, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat, Peter Hacker (SPÖ), zur „Presse“, angesprochen auf ein vorliegendes Schreiben zur Aufbereitung der Einmalmasken der Österreichischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (ÖGSV). Diese kommt zu dem Schluss, dass eine Aufbereitung mittels Dampfdesinfektion möglich sei. „Wir haben dazu weitere Tests durchführen lassen, die erfolgreich waren. Seit vergangener Woche gibt es für die Aufbereitung eine Zertifizierung, die für alle österreichischen Spitäler gilt“, sagt Hacker. Die Masken könnten nach Behandlung ein weiteres Mal verwendet werden – somit könne man den Vorrat in Österreich verdoppeln.

Zentrale Großbestellungen

Das sei aber nur der Plan B – man hoffe doch, dass die zugesagten Lieferungen nun auch in Wien landen werden. Demnach sollte nächste Woche ein weiterer Jahresvorrat an Schutzkleidung für die Wiener Spitäler ankommen. Generell habe man das Einkaufsmanagement in den vergangenen Tagen auf neue Beine gestellt. Künftig werde das Land Wien nicht nur für seine eigenen Spitäler, sondern auch für andere Träger, Privatspitäler sowie für niedergelassene Ärzte und Pflegeeinrichtungen einkaufen. Auch für das Land Burgenland werde Wien die Besorgungen übernehmen. „Durch den Zentraleinkauf haben wir ein größeres Gewicht auf dem Weltmarkt, denn kleine Einkäufer haben momentan sowieso schlechte Chancen“, sagt Hacker. Welche Einkäufe Wien tätigen will, was gebraucht wird, erfolge auch immer in enger Abstimmung mit dem Krisenstab des Gesundheitsministeriums.

„Wir sind in der Krise in einer ständigen Umbruchs- und Adaptierungsphase“, sagt Hacker, der die Sorgen der Ärzte versteht. „Wir bemühen uns, unser medizinisches Personal so gut wie möglich auszurüsten und zu unterstützen.“ Neben der Stadt Wien würden sich auch Bund und Europäische Union bemühen herbeizuschaffen, was nötig sei. Dass es zuletzt Staaten wie Tschechien oder Polen gegeben hat, die Hilfslieferungen mit Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung an Italien abgefangen und in ihren eigenen Spitälern verteilt haben, besorge Hacker. „Ich hoffe, dass die Staatschefs ihre Macht nutzen, um wieder Solidarität herzustellen.“

Lange Reaktionszeit

Für manche in der Ärzteschaft kommen Österreichs Bemühungen wohl ein wenig spät. Immerhin haben Italiens Ärzte ihre europäischen Kollegen schon Anfang März mit einem Brief an die European Society of Intensive Care Medicine aufgerufen, sich zu wappnen. Eine hohe Anzahl an Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssten, zeichne sich ab. Nämlich rund zehn Prozent aller positiv Getesteten.

Österreich ist in dieser Hinsicht besser gerüstet – das Land hat auf Tausend Bewohner gerechnet viermal so viele Intensivbetten wie Italien, die derzeit noch nicht gebraucht werden. Stand Sonntag 16 Uhr verzeichnete Österreich 3288 positiv getestete Coronafälle, es gab damit bisher den geringsten täglichen prozentuellen Zuwachs. 107 befinden sich im Spital, 15 auf einer Intensivstation. Die restlichen Fälle verlaufen bisher mild. Österreich hatte Sonntagabend 16 positiv getestete Tote zu verzeichnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2020)