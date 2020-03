Zwei Instanzen warfen einer Frau vor, ohne Not gestürzt zu sein. Die Höchstrichter aber zeigen Verständnis für die Wintersportlerin.

Wien. Auch wenn die Skisaison virusbedingt schon zu Ende ging, gilt es weiter, die Unfälle der Vergangenheit juristisch aufzuarbeiten. So auch in einem Fall, in dem es um eine zentrale Frage ging: Darf man als Skifahrer erschrecken, weil ein anderer Pistennutzer mit einem großen Knall an einem vorbeisaust?