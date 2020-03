(C) Sigrid Horn

Was Sigrid Horn in der Selbstisolation irritiert? Die Enge, die Sonnenferne und, dass sie ihre neuen Lieder nur digital in die Welt schicken kann.

Ein Jahr lang für das zweite, das schwierige Album arbeiten, und es dann nicht live spielen zu können, das war für die Singer-Songwriterin Sigrid Horn ein wenig überraschend und ein ziemlicher Niederschlag.