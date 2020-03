Deutsche Kanzlerin Merkel in Quarantäne

Die CDU-Politikerin hatte Kontakt zu einem infizierten Arzt. Zuvor hatten sich Bund und Länder auf Kontaktverbote verständigt und Merkel die Bürger zu „Verzicht und Opfer“ aufgerufen, um das Coronavirus einzudämmen.

Am Sonntag gab es Streit zwischen den Chefs der deutschen Bundesländer. Wieder einmal. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder soll einem „Bild“-Bericht zufolge mit dem Verlassen der Telefonschaltung gedroht haben. Am Ende gab es einen Kompromiss. Angela Merkel verkündete ihn. Im Kern geht es um ein umfangreiches „Kontaktverbot“.

Kurz nach ihrem Presseauftritt wurde die Kanzlerin unterrichtet, dass sie selbst direkten Kontakt zu einem Infizierten, einem Arzt, hatte. Die Chefin von Europas größter Volkswirtschaft begab sich daraufhin in Quarantäne. Der Mediziner hatte Merkel am Freitagnachmittag gegen Pneumokokken geimpft. Am Wochenende wurde er positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Nachricht von Merkels Quarantäne markierte das Ende eines turbulenten Tages, an dem die Bundesländer via Telefon „lebhaft“ über Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus stritten, mit dem sich deutschlandweit bis Sonntag mindestens 24.100 Menschen infiziert hatten.

Söders Alleingang irritiert Laschet

Söder orientiert sich in der Krise an Wien, nicht an Berlin. Das sagt er auch recht explizit. In Bayern setzt er drastische Ausgangsbeschränkungen um. Sein Alleingang gefällt aber nicht allen, auch nicht Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, der gern nächster Kanzler werden würde. Nach Angaben der „Welt“ attackierte Laschet Söder, weil dieser „ohne Absprache“ mit dem Bund vorgeprescht war. Der Streit nährte Spekulationen, der mögliche Merkel-Erbe Laschet fürchte, in der Krise als wenig zupackend wahrgenommen zu werden. Der deutsche Föderalismus hat eben seine Tücken. Es gibt 16 Regeln in 16 Bundesländern. Ein Fleckerlteppich.

Am Ende der Telefonschaltung stand ein kleinster gemeinsamer Nenner. Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sollen abseits der Kernfamilie und des eigenen Haushalts verboten sein. Man darf sich also weiter treffen, aber nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt und unter Wahrung eines Abstands von eineinhalb Metern.

Zudem sollen Restaurants und Frisöre bundesweit schließen. Letztere hatten etwa in Berlin noch geöffnet. Das Wort Ausgangssperre wird aber tunlichst vermieden. Der Weg zur Arbeit, Einkäufe, Arztbesuche sowie sportliche Bewegung bleiben erlaubt. Das Paket gilt für zwei Wochen. Umsetzen müssen die Beschlüsse die Länder. Ganz auf einer Linie sind sie freilich noch nicht. Es gebe „unterschiedliche Akzente“, meinte Laschet.

Merkel selbst rief die Bevölkerung zu „Opfern und Verzicht“ auf, bevor sie erfuhr, dass sie selbst ein Opfer erbringen muss. Nach der Nachricht von der Erkrankung des Arztes habe die Kanzlerin „unverzüglich entschieden, sich in Quarantäne zu begeben“ und dort auch einige Tage zu bleiben, „weil ein Test jetzt noch nicht voll aussagekräftig wäre“, wie ihr Sprecher mitteilte. Merkel verrichtet ihre Dienstgeschäfte also im Home-Office, wie zuvor schon die Minister Olaf Scholz und Horst Seehofer, die aber beide später negativ getestet wurden.

Mehrere Spitzenpolitiker haben sich jedoch mit dem Virus angesteckt, darunter Friedrich Merz, der Mann, der die Kanzlerin gern beerben würde.