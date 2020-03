selbst-bewusst führen #11. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Immunbooster.

Nutzen Sie schon den wichtigsten Hebel um Ihr Immunsystem zu stärken? Oder lassen Sie in Zeiten von Home Office gerade den Schlendrian einkehren?

Und ziehen Sie sich eine Fernsehserie nach der anderen hinein. Es wird später und später und morgens schaffen Sie es gerade noch irgendwie rechtzeitig im Home Office Ihre Arbeit zu beginnen?

Sorgen wie es weitergehen soll, machen sich jetzt ebenso bemerkbar, wie schlechte Gewohnheiten, wie tagsüber zu wenig zu trinken und dann abends mehr zu trinken und mitten in der Nacht ein bis drei Mal aufzustehen.

TIPPS: Der beste Weg, um Ihr Immunsystem zu stärken, besteht darin, mehr Schlaf zu bekommen. Laut David Burton, ist eine gute Schlafroutine der Schlüssel zur Bekämpfung von Krankheiten. Wenn wir nicht genug Schlaf bekommen, reagiert unser Körper nur langsam.

Die Probleme bei Schlaflosigkeit sind Konzentrationsschwäche, Anfälligkeit für Krankheiten und Stimmungsschwankungen.

Warum ist Schlaf für Ihr Wohlbefinden entscheidend:

Während Sie schlafen, durchläuft Ihr Gehirn einen Zyklus, um Ihren Geist und Körper zu erholen und wieder aufzuladen. Schlafentzug beeinträchtigt das Gedächtnis, den Fokus und die Motivation.

Wie man gut schläft:

Entwickeln Sie eine Abendroutine, mit 30 Minuten ohne Bildschirm vor dem Schlafen gehen. Verdunkeln Sie den Raum. Schalten Sie Ihr Telefon aus. Sorgen Sie für eine angenehme Temperatur. Vermeiden Sie Alkohol vor dem Schlafen gehen. Streben Sie sieben bis neun Stunden Schlaf an.

Wann wenn nicht jetzt können Sie hier eine gute neue Routine entwickeln? Stärken Sie jetzt Ihr Immunsystem durch viel Schlaf!

Mehr zum Thema unfreiwillig Mitglied im 1-Prozent-Klub nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com