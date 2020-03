Verschiebung der Sommerspiele ist unausweichlich

Mit Kanadas Verzicht auf die Sommerspiele in Tokio 2020 könnte eine Bewegung starten, die man zwar flott als Boykott bezeichnet, die aber ob der Coronavirus-Pandemie eher auf Vernunft basiert. Es gibt keine Chancengleichheit, es sind nicht alle dabei - das IOC setzt sich eine Frist. Die Antwort liegt aber seit heute endgültig auf der Hand.

Das Internationale Olympische Komitee setzt weiterhin auf den Faktor Zeit. Das muss es, aus seiner Sicht auch tun, um die Sommerspiele zu retten, zumindest im Jahr 2020. Vier Wochen gab sich IOC-Chef Thomas Bach nach zusehends lauter werdender Kritik noch Zeit. Dann soll Klarheit über diese Sommerspiele (ab 24. Juli) herrschen. Dass die eigentliche Antwort doch auf der Hand liegt, bleibt dahingestellt.



Es ist nicht nur von Belang, dass die Fallzahlen von Covid-19 in Japan sinken oder sich die Politik dem IOC anschließt und an den Spielen festhält. Selbst das Bewundern des Olympischen Feuers, das Tausende in Japan seit Freitag begeistert, darf keine Irritation auslösen: denn weltweit steigen weiterhin die Coroanvirusfälle. Qualifikationsbewerbe sonder Zahl fielen aus, es besteht längst keine Chancengleichheit mehr für alle Athleten. Wie soll sich ein italienischer Leichtathlet denn vorbereiten? Zudem, durch die Sperren vieler Landesgrenzen und Einreisebeschränkungen ist die Gefahr des Dopings potenziell gestiegen.



Kanadas einzigartiger Schritt, von sich aus den Schlussstrich zu ziehen und keine Sportler zu entsenden, war erst der Anfang. Auch deutschlands Athletensprecher Max Hartung verzichtet auf die Tokio-Spiele - und jetzt werden zig Nationen und Sportler nachziehen. Ddamit wären endgültig nicht mehr alle dabei und es wären keine Spiele mit dem gewohnten Flair. Der Nähe, dem Miteinander, dem Kommerz, dem Erlebnis im Olympiadorf und all den Medaillenfeiern. Gibt es zu viele Absagen bei einem Fest, sollte der Gastgeber eher darauf achten, sein eigenes Event nicht als letzter zu „canceln“.



Seit Montag erscheint eine Verschiebung endgültig unausweichlich.