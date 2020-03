Das Hotel Intercontinental als Quarantäne-Station?

Das Hotel Intercontinental am Heumarkt

Unternehmer Michael Tojner bietet der Stadt Wien das Hotel Intercontinental für Risikopersonen und medizinisches Personal an. Die Infrastruktur sei perfekt geeignet.

Normalerweise streitet sich Unternehmer Michael Tojner mit der Stadt Wien um das Hotel Intercontinental und seine Neugestaltung am Wiener Heumarkt. Neuerdings könnten sie bei einem Projekt sogar gemeinsam agieren: Tojner hat am Sonntag der Stadt Wien beziehungsweise dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) bei Bedarf das Hotel angeboten. In einem Email, das der „Presse“ vorliegt, schreibt Tojner detailliert darüber.

1000 Betten in 530 Zimmern

„Die Situation stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Ich möchte in diesen Zeiten der Krisenbewältigung einen Beitrag leisten und Ihnen das Hotel Intercontinental am Heumarkt zur Verfügung stellen. Wir haben über 530 Zimmer mit rund 1000 Betten - diese Infrastruktur ist perfekt geeignet, um z.B. zusätzlichen Krankenhauspersonal aus den Bundesländern; Pflegerinnen oder für Risikopersonen in Einzelunterbringung eine bestmögliche Quarantäne zu ermöglichen und die Akut-Spitäler des KAV zu entlasten."

Gemeinsam mit seinem Hotel-Team vor Ort wolle er ein klares Zeichen setzen, dass ganz Wien zusammenhalten und die Krise Hand in Hand bewältigt werde.

Seitens der Stadt Wien konnte am Montagmorgen noch niemand sagen, ob Tojners Angebot in Betracht gezogen wird. Der Krisenstab tage noch, man werde das Thema besprechen, so ein Sprecher.

(win)