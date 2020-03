Queen hält zum vierten Mal Rede an das Volk

Das Coronavirus lässt auch die Royals nicht kalt. Queen Elizabeth, die sich momentan auf Windsor Castle befindet, wird sich in einer Rede an ihr Volk wenden.

Corona lässt auch die europäischen Royals nicht kalt. Viele Termine werden auch hier abgesagt oder verschoben, einige gekrönte Häupter befinden sich auch in Quarantäne. Queen Elizabeth II verließ vor wenigen Tagen den Buckingham Palace, um sich auf Windsor Castle vor dem Virus zu schützen. Dabei wird die Queen aber auch eine Rede an das britische Volk halten.

Das ist insofern bemerkenswert, als sie bisher erst drei Reden in dieser Art in ihrer 68-jährigen Amtszeit hielt. Zuvor tat sie das anlässlich des Golfkrieges 1991, zum Tod von Prinzessin Diana 1997 und zum Tod ihrer Mutter der Queen Mum 2002. Einen genauen Termin für die Rede gibt es zwar noch nicht, es soll sich wohl um die nächsten Tage oder Wochen handeln.

Die britische Monarchin befindet sich mit Ehemann Prinz Philip auf Windsor Castle. Wichtige Engagements sowie Regierungsinformationen soll sie via Face-Time auf ihrem iPad ab- und erhalten, wollen britische Medien wissen. Außerdem soll sie auch mit ihrer Familie via Skype in Kontakt stehen. Prinz Charles befindet sich mit Ehefrau Herzogin Camilla auf Birkhall in Schottland, Prinz William und Catherine auf dem Landsitz Anmer Hall in Norfolk und Prinz Harry und Meghan auf Vancouver Island.

(Red.)