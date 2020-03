Faßmann: Matura soll ab 18. Mai stattfinden

Der Bildungsminister kündigt eine „Vorlaufzeit" von zwei Wochen ab Anfang Mai an, um Schüler auf die Matura vorzubereiten. Und berichtet von einer Umfrage unter Eltern und Lehrern.

Die Coronavirus-Pandemie hat zur Schließung der österreichischen Hochschulen, universitären Bibliotheken sowie der Schulen an sich geführt – aktuell wird an letzteren nur Betreuung für jene Schüler angeboten, deren Eltern aus beruflichen Gründen nicht auf sie aufpassen können. Von diesem Angebot, so sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag, würde derzeit nur rund ein Prozent der Sechs- bis 14-Jährigen Gebrauch machen. Die Schulen seien folglich sehr leer, die Solidarität in der Gesellschaft hoch, lautete sein Fazit nach der ersten Woche der Schließungen.

Eine in der Vorwoche online sowie telefonisch durchgeführte Umfrage unter Lehrern und Eltern habe ergeben, dass 93 Prozent der Lehrer und 81 der Eltern die Schulschließungen als richtigen Schritt empfinden würden. Freilich gebe es aber Probleme „beim Lernverband zu Hause", allerdings nur bei etwa 23 Prozent der Befragten. Für Faßmann besonders „interessant“: Je jünger die Schüler, desto häufiger würden Schwierigkeiten genannt. Und: Väter seien kritischer hinsichtlich der Maßnahmen.

„Bringt mir die Schule zurück, ist etwas, das ich immer öfter höre", sagte der Minister bei der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt weiter. Die Befragten hoffen demnach, dass nach Ostern oder im Mai wieder der Schulbetrieb regulär aufgenommen werden könnte. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, hänge er doch von der Entwicklung der Pandemie ab, so Faßmann. Er gehe aber davon aus, dass die Matura in der Woche ab dem 18. Mai starten werde.

Allerdings: Diese benötige eine Vorlaufzeit von rund zwei Wochen. Konkret: Die Maturanten müssen die 8. Klasse abschließen und „wieder in einen Schulmodus zurückkehren". Das heißt, zwei Wochen vor der Matura soll es wieder einen Schulalltag geben, in dem Tests und Schularbeiten sowie Wiederholungen abgehalten werden können. Fest stehe schon jetzt: „Es wird eine außergewöhnliche Matura sein“, an die man sich noch lange erinnern werde.

Das Schulende soll dann, aus heutiger Sicht, „am 3. Juli im Osten, am 10. Juli im Westen" sein.

„Übergang zum Distance Learning hat funktioniert"

In Summe habe der „Übergang zum Distance Learning funktioniert", zeigte sich Faßmann erfreut über den abgeänderten Lehrbetrieb. Die Schüler wie auch die Studenten bekämen ihre Unterlagen über diverse Plattformen und würden diese erarbeiten. Die Ausstattung mit Internet sei in Österreich gut, allerdings werden derzeit Gespräche geführt, wie man – sollte die Ausnahmesituation länger andauern – sozial benachteiligte Haushalte unterstützen könnte, sodass Kinder keinen Lernnachteil hätten. „Das ist auch ein Auftrag, unsere Digitalisierung-Offensive, dann, wenn es möglich ist, wieder verstärkt" anzugehen, so Faßmann.

Zuletzt äußerte Faßmann noch eine Befürchtung – verpackt in einen Appell: Er bitte alle Betroffenen – Schüler, Lehrer und Eltern –, die momentane „psychisch schwierige Situationen“ als Herausforderung anzunehmen und in ihrer Motivation nicht nachzulassen.