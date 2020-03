Post rechnet mit Umsatzrückgang und will Kosten sparen

Kurzarbeit, Urlaubsabbau: Die Post dreht an der Kostenschraube. Nicht zeitkritische Projekte werden auf Eis gelegt.

Wegen der aufgrund des Coronavirus lahm liegenden Wirtschaft rechnet die Österreichische Post für heuer mit einem sinkenden Volumen bei Brief- und Werbesendungen und in Folge mit Einbußen bei der Umsatzentwicklung. Das Unternehmen dreht daher an der Kostenschraube - die Rede ist dabei von "partieller Kurzarbeit und Urlaubsabbau", heißt es in einer Aussendung vom Montag.

"Abhängig von der Dauer der Geschäftsschließungen sind Werbesendungen außerhalb des Lebensmittelhandels stark betroffen", heißt es in eine Aussendung der Post. "Auch der eingeschränkte internationale Warenverkehr kann sich negativ auswirken." Wie hoch der Umsatzrückgang genau ausfallen werde, sei aber aktuell noch nicht quantifizierbar. Neben der Reduktion der Personalkosten werde auch bei den Sachkosten gespart - so würden nicht zeitkritische Projekte derzeit auf Eis gelegt.

