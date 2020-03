Polizei: Infizierte Beamte und desinfizierte Dienststellen

16 Polizeibeamte in Niederösterreich wurden positiv getestet, acht Dienststellen werden desinfiziert. In Kärnten haben sich drei Beamte angesteckt.

In Niederösterreich sind bis Montagmittag 16 Polizeibeamte positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Fälle entfallen auf acht Bezirke. Fünf davon gibt es im Bezirk Mistelbach, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Seinen Angaben zufolge werden acht Dienststellen vorbeugend desinfiziert.

Eingeschränkter Betrieb in Kärntner Polizeiinspektion

In Kärnten hat die Coronavirus-Infektion eines Polizisten am Montag zu einem eingeschränktem Betrieb in einer Polizeiinspektion im Bezirk Villach-Land geführt. Die Polizisten, mit denen er Kontakt hatte, sind in Heimquarantäne und werden getestet. Die Polizeiinspektion wurde kurzfristig gesperrt und desinfiziert, am Montag wurde sie mit eingeschränktem Betrieb wieder geöffnet.

Wie die Polizei betont, ergebe sich durch die Maßnahmen aber kein Personalnotstand. Abgesehen von dem Polizisten in Villach-Land wurden noch zwei weitere Exekutivbeamte in Kärnten positiv auf das Coronavirus getestet. Beide hatten aber zwischen der Infektion und dem positiven Testergebnis keinen Kontakt mit Kollegen, weshalb diese Fälle keine Auswirkungen auf den Dienstbetrieb haben.