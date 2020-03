Spaniens Vizeregierungschefin wegen Corona-Verdachts im Spital

Die spanische Vize-Regierungschefin Carmen Calvo wurde mit einer schweren Atemwegsinfektion in ein Spital gebracht. Welche Politiker weltweit haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt?

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach Kontakt zu einem infizierten Arzt freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Überall in Europa sind auch Regierungschefs, Minister und Parlamentarierinnen von der Corona-Pandemie betroffen. Zuletzt wurde die stellvertretende Regierungschefin Spaniens, Carmen Calvo, wegen einer Atemwegsinfektion in eine Klinik in Madrid eingeliefert. Wie die spanische Tageszeitung „El Mundo" am Montag weiter berichtete, stand die sozialistische Politiker in den vergangenen Wochen in Kontakt mit Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Calvo selbst wurde im Spital auf Corona getestet, die Regierung will über das Ergebnis informieren, sobald es vorliegt. Die Vizeregierungschefin hatte sich bereits wie die übrigen Regierungsmitglieder einem Coronavirus-Test unterzogen. Bei allen außer zwei Ministerinnen, Carolina Darias und Irene Montero, war das Ergebnis negativ.

Ex-NATO-Generalsekretär erkrankt

Allerdings sind zahlreiche andere spanische Politiker mit dem Coronavirus infiziert, wie die Zeitung „El Pais" schreibt. Neben den Ministerinnen sind auch zwei Präsidenten autonomer Regionen, die Frau von Ministerpräsident Pedro Sánchez, sowie eine Reihe von Abgeordneten und Senatoren betroffen. Eine Reihe von ihnen befinden sich in Spitalsbehandlung, andere setzen ihre Arbeit unter Quarantäne fort.

Auch ein prominenter Ex-Politiker hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Der frühere Außenminister, ehemalige NATO-Generalsekretär und einstige EU-Außenbeauftragte Javier Solana (77). „Ich hoffe, die Krankheit zu überwinden. Das Virus ist sehr hartnäckig", erklärte der Sozialist telefonisch vom Spitalsbett aus. Auch die konservative Ex-Vizepräsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Esperanza Aguirre (68) ist wegen einer Coronainfektion im Spital. Beide Fälle seien sehr ernst, schreibt „El Pais".

Lage im Iran dramatisch

Im Iran haben sich zahlreiche Politiker mit dem Coronavirus angesteckt. Unter den Todesopfern befinden sich auch hochrangige Politiker und Funktionäre, wie die konservative Abgeordnete Fatemehr Rahbar aus Teheran und Mohammad Mirmohammadi, Berater vom Revolutionsführer Chamenei und Mitglied des Schlichtungsrates. Auch ein früherer Botschafter Irans in Syrien soll unter den Verstorbenen sein. Eine Reihe weiterer Politiker und Funktionäre befindet sich unter Quarantäne.

Österreich: NR-Abgeordneter in Quarantäne

In Österreich wurde bisher ein Nationalratsabgeordneter positiv auf Corona getestet: Der oberösterreichische ÖVP-Abgeordnete Johann Singer (62) befindet sich in häuslicher Pflege.

(APA/red)