Europas Weltraumfahrt geht teils in Home-Office-Modus

Das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt hat weitgehend dicht gemacht und auch einen Corona-Fall. Die Kontrolle über aktuell 21 Satelliten und Raumsonden kann aber nur teilweise ausgelagert werden. Eine Rumpfcrew hält die Stellung.

Das Coronavirus hat auch Folgen im Weltall: Das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt (deutsches Bundesland Hessen), von wo aus die aktuell 21 Satelliten und Raumsonden der Europäischen Weltraumagentur ESA gesteuert werden, hat wegen des Virus den Betrieb im Hauptgebäude nahe des Darmstädter Hauptbahnhofs weitgehend eingestellt.

Der Großteil der nach eigenen Angaben zuletzt rund 900 Mitarbeiter aus zahlreichen ESA-Mitgliedsländern sei nach Hause geschickt worden, sagte Paolo Ferri, Leiter des Missionsbetriebs und ESOC-Vize, der aus dem von der Krise schwer getroffenen Italien stammt. Vor Ort, speziell im Mission Control Room, sei nur noch eine Rumpfmannschaft von 40 bis 50 Personen. Und auch die werde ab heute Montag verkleinert - nicht zuletzt, weil ein erster bestätigter Coronafall im Haus aufgetreten ist.

ESOC-Vitechef Paolo Ferri ESA/ESOC

„Seit es ESOC gibt, hat es nie eine Zeit mit so wenigen Leuten hier gegeben", sagt Rolf Densing, Director of Operations der ESA. Der Standort in Darmstadt ist 1967 eröffnet worden.

Auf Null könne man vor Ort allerdings nicht gehen, sagt Ferri, da die großen und komplizierten Systeme sich nicht so einfach vom Home Office aus steuern ließen. Die wenigen Mitarbeiter vor Ort würden also in Schichten arbeiten, einander nicht sehen und Abstand wahren. Dazu werde häufig desinfiziert. Was man allerdings in Home Offices auslagern konnte, sind logistische und grundsätzliche Fragen der Satellitenkontrolle, etwa Bahnberechnungen und die Lageermittlung im Raum.

Risiko zu groß, Hackerangriffe möglich

Von zuhause aus könne man die Raumfahrzeuge zwar theoretisch steuern, meint Ferri. Es sei aber äußerst kompliziert, das Risiko zu groß, und daher werde das nicht geschehen. Die Steuerung muss innerhalb abgesicherter Netzwerke im Haus erfolgen, damit Hacker keinen Zugriff bekommen können.

Zu den alltäglichen Satellitenkontrollaufgaben gehören unter anderem die Bahnkontrolle und Bahnjustierung mittels gezielten Einsatzes von Steuerdüsen; die Suche nach Objekten (Weltraummüll) auf Kollisionskurs; die Kontrolle, ob Sonnensegel optimal zur Sonne hin ausgerichtet sind und genug Strom liefern; und die Überwachung der wissenschaftlichen Geräte an Bord sowie das Einholen der Datenströme.

Kontrollraum für die Sentinel-Satelliten Jürgen Mai/ESOC

Zu den aktuell 21 Raumfahrzeugen unter ESOC-Kontrolle zählen unter anderem fünf Sentinel-Erdbeobachtungsatelliten des Copernicus-Programms, die Weltraumteleskope Gaia und XMM Newton, der Kleinsatellit OPS-SAT der TU Graz, der erst im Februar gestartete Sonnensatellit Solar Orbiter und der Mars-Orbiter Mars Express.



Nicht zuletzt wegen Corona ist der ursprünglich für Sommer geplant gewesene Start der europäisch-russischen Mission ExoMars kürzlich auf 2022 verschoben worden. Zu ihr wird auch ein Mars-Rover gehören. Die Verschiebung war einerseits durch Verzögerungen bei Tests an Geräten, letztlich aber durch die vielfältigen Reisebeschränkungen verursacht worden, wodurch die Mitarbeiter nicht mehr zwischen den verschiedenen Stadorten des Projekts reisen konnten.

Auch zahlreiche Einrichtungen anderer Weltraumbehörden sind in ihrem Betrieb massiv eingeschränkt worden, etwa jene der USA (Nasa), Russlands (Roskosmos), Chinas (CSA) und Indiens (Isro).