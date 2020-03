Warum sterben in Italien so viele Menschen am Coronavirus?

Der italienische Immunologe Guido Silvestri hat neun Hypothesen zusammengefasst: Eine eindeutige Antwort gibt es aber nicht.

Es ist eines der ganz großen Rätseln der Coronavirus-Pandemie: Warum ist Italien so stark betroffen, warum sterben so viele Menschen dort – so viele, wie sonst nirgends auf der Welt? Virologen, Epidemiologen, Immunologen, Mediziner weltweit beschäftigt derzeit diese Frage intensivst. Darunter auch Professor Guido Silvestri, er zählt zu Italiens Vorzeige-Wissenschaftlern.



Der Immunologe und Mikrobiologe forscht und lehrt an der Emory University in Atlanta (USA). Er beschäftigt sich intensiv mit der Pandemie – und deren Auswirkungen in Italien. In einem langen Facebook-Post fasste er nun die verschiedenen (seriösen) Theorien und Hypothesen zum „Fall Italia“ zusammen. Dabei warnt er gleich zu Beginn vor zu hohen Erwartungen: „Meine Analyse beinhaltet mehr Fragen als Antworten. Aber genau diese Fragen stellen eine Grundlage dar, damit wir weiter gemeinsam über dieses allarmierende Phänomen diskutieren und forschen können“.