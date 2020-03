Die USA rechnen mit dem Schlimmsten

Amerika stellt sich auf ein Schreckensszenario ein, die Infektionsrate steigt rapid. Präsident Trump rang um die Unterstützung der Demokraten für ein Nothilfeprogramm im Senat.

Seinen galligen Humor hat sich der Präsident auch in Krisenzeiten bewahrt. Wenngleich er selbst Stimmungsschwankungen unterliegt, wie es von Beobachtern im Weißen Haus heißt. Fokussieren ist ohnedies nicht seine Sache. Wutanfälle über die Opposition wechseln sich mit Höflichkeitsfloskeln für die „Gentlemen“ in New York und Kalifornien ab – die demokratischen Gouverneure Andrew Cuomo und Gavin Newsom, die das Krisenmanagement in die Hand genommen haben und wiederholt harsche Kritik an Donald Trump geübt hatten.