Wer bestimmt, welches Leben mehr wert ist?

Utilitarismus als philosophische Nützlichkeitslehre ist das Gegenteil von generationenübergreifender Solidarität und Fürsorge.

Alte und Kranke sterben üblicherweise früher als Junge und Gesunde, auch ohne Coronavirus. Diese Binsenweisheit hatte vermutlich der brexitamische Premierminister und Vulgärdarwinist Boris Johnson in seinem blonden Wirrkopf, als er schwadronierte, dass der Tod von 20.000 alten Menschen durch Covid-19 in Kauf genommen werden müsste. Klar, Survival of the Fittest: That's Life. And Death. Generationenübergreifende Solidarität und gegenseitige Fürsorge geht freilich anders.