Das größte Rettungspaket aller Zeiten

Europas mächtigste Wirtschaftsnation beschließt Maßnahmen im Umfang von 750 Milliarden Euro. Kleinstfirmen sollen bis zu 15.000 Euro erhalten. Die schwarze Null ist Geschichte.

Die Gastgeberin fehlt. Angela Merkel ist in häuslicher Quarantäne und von ihrer Wohnung am Berliner Kupfergraben zugeschaltet, als sich ihr Kabinett am Montag im Kanzleramt versammelt. Es ist eine historische Stunde. Die Minister schnüren an diesem Vormittag ein Hilfspaket, dessen Umfang alle bisher gekannten Dimensionen sprengt. Auf 750 Milliarden Euro addieren sich die Maßnahmen zur Eindämmung der neuen Wirtschaftskrise, die noch am Mittwoch den Bundestag passieren sollen.