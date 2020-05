Bundesliga, Premier League, Serie A: Wann wieder gespielt wird

In Deutschland oder Ungarn rollt in der Liga wieder der Ball, Österreichs Liga folgt nach Pfingsten. Die Situation in Europa auf einen Blick.

Nach gut zwei Monaten nehmen die Fußballligen in Europa langsam wieder den Spielbetrieb auf. Deutschland machte am 16. Mai den Anfang, es folgten Ungarn oder Estland. Die österreichische Bundesliga startet nach Pfingsten ohne Zuschauer neu durch.

In Belgien wurde die Liga hingegen abgebrochen, die Entscheidung nach Strafandrohung der Uefa noch einmal revidiert. In den Niederlanden und zuletzt in Frankreich lassen Regierungsverordnungen aber keinen andere Möglichkeit zu: In diesen Ländern wurden Events bis Ende des Sommers untersagt.

Diese beiden Grafiken zeigen den Stand der Dinge in den Fußballligen der Welt. Berühren Sie mit dem Curser das jeweilige Land für die Details:

Auch ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass Weißrussland längst eine von ganz wenigen Ausnahmen mit einem laufenden Ligabetrieb ist. Im Vorteil sind Länder, deren Meisterschaften geplanterweise erst später beginnen oder schon beendet sind.

(swi)