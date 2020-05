Europas Fußballligen und Corona: Abbruch, Geisterspiele, Neustart

In Österreich hofft die Bundesliga auf eine Liga-Fortsetzung vor leeren Rängen. In den Niederlanden und Frankreich ließen die Regierungen keine Option als den Abbruch. Die Situation in Europa auf einen Blick.

Seit Mitte März ruht in fast ganz Europa angesichts der Coronavirus-Epidemie der Betrieb in den Fußballligen, die einzige Ausnahme ist Weißrussland. In Belgien wurde die Liga abgebrochen, die Entscheidung nach Strafandrohung der Uefa noch einmal revidiert. In den Niederlanden und zuletzt in Frankreich lassen Regierungsverordnungen aber keinen andere Möglichkeit zu: In diesen Ländern wurden Events bis Ende des Sommers untersagt.

Auch die österreichische Bundesliga wartet noch auf die Freigabe der Regierung. Seit Mitte April trainieren die Erstligisten in Kleingruppen, ein Konzept mit Geisterspielen liegt vor und könnte ab Mitte Mai umgesetzt werden. Das genaue Datum für die Wiederaufnahme ließ Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer bis zur Klärung aller Details offen.

Diese beiden Grafiken zeigen den Stand der Dinge in den Fußballligen der Welt. Berühren Sie mit dem Curser das jeweilige Land für die Details:

Auch ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass Weißrussland längst eine von ganz wenigen Ausnahmen mit einem laufenden Ligabetrieb ist. Im Vorteil sind Länder, deren Meisterschaften geplanterweise erst später beginnen oder schon beendet sind.

(swi)