In Österreich peilt die Bundesliga eine Fortsetzung Mitte Mai an, hat das Datum aber noch nicht festgelegt. Wie ist die Situation in anderen Ländern?

Seit gut einem Monat ruht in fast ganz Europa angesichts der Coronavirus-Epidemie der Betrieb in den Fußballligen, einzig in Weißrussland läuft die Saison weiter wie geplant - trotz Protesten der Fans. Die heimische Bundesliga tagte nach Ostern in einer Videokonferenz zur Fortsetzung mit Geisterspielen. Das genaue Datum für die Wiederaufnahme ließ Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer bis zur Klärung aller Details offen, angepeilt wird aber ein Termin Mitte Mai.

Diese beiden Grafiken zeigen den Stand der Dinge in den Fußballligen der Welt. Hier sehen Sie, welche europäischen Ligen in Europa wie lange, bei welchem Stand und bis vorläufig wann ausgesetzt wurden. Berühren Sie mit dem Curser das jeweilige Land für die Details:

Auch ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass Weißrussland längst eine von ganz wenigen Ausnahmen mit einem laufenden Ligabetrieb ist. Im Vorteil sind Länder, deren Meisterschaften geplanterweise erst später beginnen oder schon beendet sind.

(swi)