Grafik: Wo in Europa Fußball (nicht mehr) gespielt wird

In Österreich wurde der Ligabetrieb am 10. März und bis vorläufig Anfang Mai ausgesetzt. Wie ist das in anderen Ländern?

In ganz Europa ruht in Anbetracht der Coronavirus-Epidemie der Betrieb in den Fußballligen. In ganz Europa? Nein, in Weißrussland erfolgte am vergangenen Wochenende wie geplant der Saisonauftakt.

Klicken Sie sich durch die Grafik, um zu sehen, welche anderen Ligen in Europa wie lange schon ausgesetzt sind:

Diktatur in Weißrussland fürchtet Coronavirus nicht

In Weißrussland verfolgten indes 3648 Menschen das 1:1 von Meister Dinamo Brest gegen Smolevichi. "Es gibt keine kritische Situation", hatte Verbandspräsident Wladimir Basanow gesagt. Staatspräsident Alexander Lukaschenko bezeichnete das Coronavirus als "Psychose".

Der frühere Nationalspieler Alexander Hleb kann diese Haltung nicht verstehen. "Jeder hier weiß, was mit Italien und Spanien passiert ist. Es sieht nicht gut aus", sagte der Ex-Profi, der bei Stuttgart, Arsenal und Barcelona gespielt hat: "Aber in unserem Land glauben die Leute in der Präsidialverwaltung, dass es nicht so extrem ist, wie es die Nachrichten besagen." Er selbst bleibe zu Hause bei seiner Familie, berichtete Hleb, "aber wenn ich rausgehe, sind die Straßen und Restaurants immer noch voll".

(swi)