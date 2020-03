Grafik: Wo in Europa und der Welt Fußball (nicht mehr) gespielt wird

In Österreich wurde der Ligabetrieb am 10. März und bis vorläufig Anfang Mai ausgesetzt. Wie ist das in anderen Ländern?

In Europa ruht angesichts der Coronavirus-Epidemie der Betrieb in den Fußballligen. In ganz Europa? Nein, in Weißrussland erfolgte am vergangenen Wochenende wie geplant der Saisonauftakt vor Zuschauern.

Diese Grafik zeigt, welche europäischen Ligen in Europa wie lange und bei welchem Stand ausgesetzt wurden. Sie wird täglich aktualisiert. Berühren Sie mit dem Curser das jeweilige Land für die Details:

Auch ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass Weißrussland längst eine von wenigen Ausnahmen mit einem laufenden Ligabetrieb ist. Im Vorteil sind auch Länder, deren Meisterschaften geplanterweise erst später beginnen oder schon beendet sind. Berühren Sie mit dem Curser das jeweilige Land für etwaige Details:

(swi)