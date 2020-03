Die vielen Spitalsbetten in Österreich sorgen häufig für Kritik – jetzt sind sie allerdings extrem hilfreich.

Wien. Gibt es in Österreich zu viele Spitalsbetten? Bisher waren sich Gesundheitsökonomen weitgehend einig, dass das System umgebaut gehört: Weniger Kapazitäten in den Spitälern, dafür ein starker Ausbau der Primärversorgung, also der Behandlung durch praktische Ärzte und anderes medizinisches Personal, seien angebracht. Das Coronavirus könnte zu einer Verschiebung der Sichtweisen führen: Ausgerechnet die vielen Spitalsbetten könnten sich in naher Zukunft als sehr hilfreich erweisen.