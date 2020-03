Nach Begräbnis: Wie Lebring zum Corona-Hotspot wurde  

Ein großes Begräbnis und mehrere Ischgl-Rückkehrer dürfte in dem steirischen Ort für zahlreiche Corona-Infektionen gesorgt haben. Obwohl Schlüsselpersonen krank wurden, haben Behörden erst Tage später gehandelt, Orts-Quarantäne gibt es keine. Anrainer kritisieren ein spätes und zögerliches Handeln. Wie kam es dazu?

Als Maria B. am Freitag, den 6. März beerdigt wurde, war die Welt eine andere. Corona war schon das alles bestimmende Thema, von den behördlichen Ausgangsbeschränkungen war man nur Tage entfernt – aber das ahnte noch niemand. Und so liefen die Trauerfeierlichkeiten so, wie das bei beliebten, lokal bekannten Persönlichkeiten üblich ist: Am Vorabend wurde gemeinsam gebetet, zu Trauergottesdienst, Beerdigung und Zehrung am nächsten Tag kamen hunderte Menschen. Von 300 bis 400 Gästen ist die Rede. Hundertfach reichte man sich die Hände, hundertfach wurde am Sarg nach dem Aspergill, dem Stab fürs Weihwasser, oder am Grab nach der kleinen Schaufel für die Erde gegriffen. Begrüßen, Beileidwünschen, herzliche Umarmungen – Trauerrituale, die heute, kaum zweieinhalb Wochen später, kaum jemand mehr wagt.