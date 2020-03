Kräftige Erholung an den Börsen

Die Börse in Tokio zog am Dienstag kräftig an.

Die zusätzlichen Konjunkturhilfen in den USA sorgen für ein Aufatmen an den internationalen Märkten. Manche börsen verzeichnen sogar ein historisches Plus.

Die Ankündigung zusätzlicher Konjunkturhilfen der US-Notenbank Fed löst eine Erleichterungsrally an den asiatischen Börsen aus. Der japanische Nikkei-Index stieg am Dienstag um 7,1 Prozent auf 18.092 Punkte und die Börse Shanghai gewann zwei Prozent auf 2714 Zähler. Die Börse Seoul legte knapp neun Prozent zu, so stark wie zuletzt während der Turbulenzen nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Herbst 2008. Der neuseeländische Aktienmarkt verbuchte mit einem Plus von 7,2 Prozent sogar den größten Tagesgewinn seiner Geschichte.



Auch in Europa dürfte es am Dienstag unter anderem wegen deutlich anziehender US-Futures über Nacht zunächst nach oben gehen. Damit könnte sich an der Börse die jüngste Stabilisierung in dem seit 24. Februar andauernden Corona-Crash fortsetzen.

Skepsis bleibt

Am Montag hatte es noch anders ausgesehen. Die politische Uneinigkeit in Washington über ein billionenschweres Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise hatte die Aktienkurse erneut belastet. Anleger reagierten mit Enttäuschung. Der Dow Jones Industrial verlor am Montag 3,04 Prozent. Er weitete damit die Verluste der desaströsen Vorwoche aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2016.

Doch in der nacht wendete sich das Blatt. Die geplanten Wertpapierkäufe der Fed in unbegrenzter Höhe beflügeln die Kurse, sagte Anlagestratege Mathan Somasundaram vom Brokerhaus Blue Ocean. "Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Erholung anhält." Weltweit haben Regierungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie das öffentliche Leben drastisch beschnitten. Experten rechnen daher mit einer scharfen Rezession.

In Japan hofften Börsianer darauf, dass die dortige Notenbank dem Beispiel der Fed folgen und ihre Wertpapierkäufe ebenfalls ausweiten wird. Zu den größten Gewinnern zählte Softbank. Die Aktien des Technologie-Investors stiegen den zweiten Tag in Folge um knapp 20 Prozent. Das Unternehmen hatte zur Stützung des abgestürzten Aktienkurses den Verkauf von Beteiligungen im Volumen von umgerechnet bis zu 38 Milliarden Euro und ein Rekord-Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

(APA/red.)