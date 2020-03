Coronavirus: Fünf Dinge, die positiv stimmen

Drucken



(c) imago images/Mattias Christ (Christof Mattes via www.imago-images.de)

Gerade jetzt sei es wichtig, auch gute Nachrichten zu verbreiten, sagen Psychotherapeuten. „Die Presse“ hat ein paar Positivbeispiele in der Coronakrise gesammelt - vom Comeback des Telefonats bis zum Erfindergeist in der Isolation.

Strenge Quarantänemaßnahmen, Ausgangsbeschränkungen, Geschäftsschließungen. Sorgen um Verwandte, Bekannte und in vielen Fällen das wirtschaftliche Überleben. Eine Flut an – wahren und falschen – Informationen. Die Coronavirus-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf das Alltagsleben. Doch: „Gerade jetzt, sei es besonders wichtig, auch gute Nachrichten zu verbreiten“, sagt Peter Stippl Präsident des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie im Gespräch mit der „Presse“. „Das ist etwas, was Leute sehr dringend brauchen.“