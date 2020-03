Musiker Manu Dibango an Folgen des Virus gestorben

Die Afro-Jazz-Legende wurde 86 Jahre alt.

Der Saxofonist und Afro-Jazz-Star Manu Dibango ("Soul Makossa") ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Nachdem eine Infektion Dibangos am 18. März auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben wurde, sei der Musiker am frühen Dienstagmorgen in einem französischen Krankenhaus an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, sagte Thierry Durepaire, der Sonderausgaben von Dibangos Musik herausgebracht hatte.

(APA/AFP)