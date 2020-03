"Kampagne" gegen Ärzte? Szekeres kritisiert Patientenanwälte

Die Patientenanwälte hatten beklagt, dass im niedergelassenen Bereich viele Ordinationen geschlossen hätten. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres findet das "unberechtigt und rechtlich unhaltbar".

Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer, Thomas Szekeres,ist derzeit nicht gerade leise. Am Wochenende rief er seine Kollegen via Facebook dazu auf, Politiker und Journalisten aus ihrem Bekanntenkreis zu „sensibilisieren“, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Und nun hat er in einem Brief sehr deutliche Kritik an der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz und ihrem niederösterreichischen Pendant Gerald Bachinger geübt. Konkret ortet er eine "Kampagne" gegen Ärzte, so Szekeres. Die Patientenanwälte hatten zuletzt beklagt, dass im niedergelassenen Bereich viele Ordinationen geschlossen hätten.

Szekeres wies in seinem Brief darauf hin, dass die österreichischen Ärzte "in der derzeitigen Krise mehr denn je gefordert" seien. Ihnen käme nicht nur in der Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung eine "entscheidende Rolle" zu, sondern auch in der Bekämpfung der Pandemie eine "Schlüsselfunktion", so der ÖAK-Präsident: "Die Arbeitsbelastung ist enorm und von kaum vorstellbarem psychischen Druck begleitet."

"Unberechtigt und rechtlich unhaltbar"

Die adressierten Pilz und Bachinger würden sich nach Ansicht Szekeres' in "dieser angespannten Situation" ausschließlich dadurch auszeichnen, die Arbeit der Ärzte in ein negatives Licht zu rücken. Die Angriffe auf die Ärzte seien "unberechtigt und rechtlich unhaltbar". Den Patientenanwälten gehe es offenbar "um mediale Auftritte und Profilierung".

Stattdessen sollten sie nach Ansicht des ÖAK-Präsidenten jene Menschen unterstützten, "die zu vertreten eigentlich Ihre Aufgabe wäre", so Szekeres in Richtung der Patientenanwälte: "Wo bleiben Ihre Informationen, Ihre Ratschläge und Ihre Unterstützung für Patientinnen und Patienten?" Die Kompetenz der Patientenanwaltschaft wäre in den Krankenhäusern gefragt, "denn nur hier kommt Ihnen auch eine verfassungskonforme Zuständigkeit zu", so die Kritik.

Pilz und Bachinger hatten zuletzt Probleme in der ärztlichen Versorgung außerhalb der Spitäler moniert. Patienten hätten sich darüber beschwert, dass sie in Arztpraxen weggeschickt wurden, weil es sich bei ihnen nicht um Notfälle handelte. Etwa bei Behandlungen oder Untersuchungen bei Zahnärzten oder Augenärzten. Auch bei der Diabetiker-Versorgung gebe es Schwierigkeiten. Sowohl Kassenordinationen als auch Wahlarzt-Praxen hätten zum Teil geschlossen, ohne ihren Patienten eine Alternative bekannt zu geben, hieß es.

(APA)