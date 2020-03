Sommerspiele in Tokio auf 2021 verschoben

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat IOC-Präsident Thomas Bach, den um eine Verschiebung der Spiele in Tokio um ein Jahr auf 2021 gebeten. Die IOC-Exekutive muss dies noch formal absegnen.

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat Thomas Bach, den Präsidenten des Internationale Olympischen Komitees (IOC), aufgrund der Corona-Pandemie um eine Verschiebung der Sommerspiele in Tokio um ein Jahr auf 2021 gebeten. Bach habe dem bereits zu hundert Prozent zugestimmt, erklärte Abe. Allerdings muss dies formal noch von der IOC-Exekutive abgesegnet werden, diese will demnächst konferieren.

Diese Verschiebung ist eine historische Entscheidung. Eine Absage gab es in der Vergangenheit dagegen schon einige Male. Im Ersten Weltkrieg wurden die Sommerspiele 1916 (Berlin), im Zweiten Weltkrieg die Sommerspiele 1940 (Tokio) und 1944 (London) sowie die Winterspiele 1940 (Cortina d'Ampezzo) und 1944 (Sapporo) gestrichen.

2021 wird damit ein Mega-Sportjahr, wurde doch auch bereits die Fußball-EM um ein Jahr auf 11. Juni bis 11. Juli 2021 verschoben. Für Österreich sehr relevant sind zudem die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften von 7. bis 21. Februar in Cortina d'Ampezzo und die Nordische WM von 23. Februar bis 7. März in Oberstdorf.

Japans Einlenken

Von Abes Vorstoß berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo und der Sender NHK unter Berufung auf ein Telefongespräch von ihm mit Bach. An der Telefonkonferenz sollen demnach auch der Präsident des Organisationskomitees in Tokio, Yoshiro Mori, Tokios Gouverneurin Yuriko Koike und Japans Olympia-Ministerin Seiko Hashimoto teilgenommen haben. Das Organisationskomitee hatte bereits zuvor eine Exekutivkomiteesitzung am kommenden Montag angekündigt.

Ministerpräsident Abe betonte bereits am Montag, dass eine Absage der Spiele nicht zur Debatte stehe. Er räumte aber ein, dass die Sportveranstaltung unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht stattfinden könne und eine verschiebung in den herbst zu unsicher sei. Kanada, Norwegen und Australien hatten angekündigt, heuer ob der unkalkulierbaren gesundheitlichen Risiken nicht teilnehmen zu wollen.