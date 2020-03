New York, New York

#NewYorkStrong: So hat die Metropole 9/11 überstanden, und so steht sie im Epizentrum der Corona-Epidemie in den USA

Tough Talker, Straight Shooter: New Yorks Soziotop hat legendäre Politiker aus dieser Kategorie hervorgebracht, die die Stadt und den Empire State regiert haben – Bürgermeister wie Fiorello LaGuardia, Ed Koch, Rudy Giuliani oder Michael Bloomberg; Gouverneure wie Nelson Rockefeller, Mario Cuomo und Sohn Andrew.

#NewYorkStrong: So hat die Metropole 9/11 überstanden, und so steht sie im Epizentrum der Corona-Epidemie in den USA. An vorderster Front zwei Italo-Amerikaner: Andrew Cuomo und Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und Mister Corona im Krisenstab des Weißen Hauses. Ohne schönzureden schwören sie die New Yorker auf schwere Zeiten ein.

Cuomo bat drei Stars, in Videoclips vor dem Ernst der Lage zu warnen – darunter Robert De Niro, der New York so verkörpert wie vielleicht kein anderer. De Niro setzte also den De-Niro-Blick auf, und der ehemalige „Taxi Driver“ holte zur De-Niro-Geste aus „Meet the Fockers“ aus. Sie soll besagen: „Ich habe euch im Auge.“

Einen New Yorker hat er dabei im Visier – den Mann im Weißen Haus. Als die Chefin seines Krisenteams bei einer Pressekonferenz berichtete, sie habe neulich leichtes Fieber gehabt, sprang Donald Trump wie ein Derwisch beiseite. Untypisch für einen toughen New Yorker – eher wie die Slapstick-Einlage eines Jerry Lewis.

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2020)