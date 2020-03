IOC und Japan reagierten erst auf Druck und nach Absagen. Steigt Tokios Event im Sommer 2021?

An der Verschiebung der Sommerspiele in Tokio gab es ob der Coronavirus-Krise kein Umhinkommen. So sehr sich Japan und das Internationale Olympische Komitee zum täglich wachsenden Unmut der Sportwelt lange dagegen verwehrt hatten: keine andere Entscheidung, als der sport-historische Schritt macht Sinn.