(c) REUTERS (POOL)

Bürgermeister Ludwig hat in der Wiener Messehalle 880 Betten zur Versorgung von Corona-Opfern aufstellen lassen.

Warum Wiens Bürgermeister, Michael Ludwig, einen Corona-Test verweigert, er mitten in der Krise Grünräume des Bundes öffnen will, und was diese Krise für die Stadt bedeutet − sozial und wirtschaftlich.

Die Presse: Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal ist Corona-positiv. Haben Sie sich auch testen lassen?