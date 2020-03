Fall Khashoggi: Anklage gegen saudischen Königshausberater

Jamal Khashoggi war im Oktober 2018 in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet worden.

Die türkische Staatsanwaltschaft bereitete eine Anklage gegen 20 Verdächtige im Fall des ermordeten Journalisten vor.

Die türkische Staatsanwaltschaft hat eine Anklage gegen 20 Verdächtige im Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi vorbereitet. Demnach gehört zu den Angeklagten der ehemalige stellvertretende Chef des saudiarabischen Geheimdienstes Ahmed al-Assiri. Auch dem früheren Berater des saudischen Königshauses Saud al-Qahtani wird eine Verwicklung in den Mord vorgeworfen.

Khashoggi war im Oktober 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden, seine Leiche wurde nicht gefunden. Es gab Vorwürfe, Kronprinz Mohammed bin Salman habe den Mord an seinem Kritiker angeordnet. Das bestreitet Saudi-Arabien. In dem Königreich waren fünf Verdächtige wegen des Mordes zum Tode verurteilt worden. Die UN kritisierten das Urteil als Verhöhnung des Rechts.

