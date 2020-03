Baustart für Lifestyle-Hotel am Donaukanal

IRMA Investments und Radisson Hotel Group realisieren in der Wiener Leopoldstadt erstes Radisson RED im deutschsprachigen Raum. Eröffnung bereits 2021 geplant.

Im zweiten Wiener Gemeindebezirk entsteht derzeit mit dem Radisson RED ein neues Lifestyle-Hotel. Die Immobilie mit 179 Zimmern, Rooftop Bar, Fitnessstudio und modernem Event- und Seminarbereich wird vom Wiener Unternehmen IRMA Investments realisiert.

Der Spatenstich erfolgte am 12. März, bereits im Mai sollen die Tiefbauarbeiten am Donaukanal abgeschlossen werden. Die ersten Gäste werden schon Ende 2021 erwartet.

Das Radisson RED Vienna wird das erste Haus der noch jungen Marke im deutschsprachigen Raum. Bisher hat die Hotelkette weltweit mehr als 40 Radisson RED Hotels in Betrieb oder in der Entwicklung - darunter in Aarhus, Dubai, Kapstadt, Lissabon, Liverpool und Reykjavik. Daniel Twerenbold, District Director Switzerland, Austria & Italy bei der Radisson Hotel Group, sagt: „Der Blick von der Dachterrasse über die Stadt kombiniert mit cooler Lounge-Musik und Serviceprofis wird einen Besuch wert sein. Wir freuen uns sehr und können es kaum erwarten, die ersten Hotelgäste und vor allem Locals in den Bars und im Restaurant begrüßen zu dürfen.“