Airbnb im Umsatztief: Bringt die Krise mehr Wohnungen für den Markt?

Wohnungen, die an Kurzmieter über Plattformen wie Airbnb vergebenen werden, stehen derzeit leer. Manche werden wohl wieder am Markt verfügbar sein - eventuell auch als Quarantäne-Station.

Michael hat so viele Stornierungen wie schon lange nicht. In seinem Reihenhaus im Salzburger Stadtteil Parsch bleiben die Kurzzeitmieter aus. Kosten hat der Salzburger so gut wie keine, da das Haus eines von drei Häusern in Familienbesitz ist: Er vermietet die Immobilie seit Dezember, unter anderem über die Plattform Airbnb. „Wir hatten hier immer internationale Gäste, viele Deutsche, aber auch Spanier, Portugiesen und Amerikaner.” Im Schnitt, erzählt Michael, seien die Gäste stets rund drei Nächte in Parsch geblieben. Der letzte Gast war bis 13. März im Haus, ab dann wurde alles storniert. „Im Zeitraum von Dezember bis März hatten wir eine 50-prozentige Auslastung. Jetzt ist unsere Auslastung gleich Null.”