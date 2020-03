Coronavirus: Nun schaltet sich auch der Kreml ein

Russlands Präsident äußerte sich in einer Rede an die Bürger erstmals zur Coronavirus-Krise. Die Russen bekommen eine Woche frei, Putins Verfassungsreferendum wird verschoben. Und betroffene Betriebe, sozial Schwache und Familien sollen staatlich unterstützt werden.

Einen Tag, nachdem er im gelben Ganzkörper-Schutzanzug Covid-Kranke im Moskauer Infektionsspital Kommunarka besucht hatte, wandte sich Wladimir Putin erstmals zu dem Thema in einer Rede an die Nation. Der russische Staat sorge sich um das „Leben und Wohl der Bürger“, sagte der 67-Jährige, der den Ärzten und Krankenschwestern für ihren Einsatz dankte. Viel hänge jetzt davon ab, die Ratschläge der Experten und Behörden zu befolgen. „Das sicherste ist jetzt, zu Hause zu bleiben“, sagte der Präsident, der in den letzten Tagen wie gewohnt viel im Land herumgereist war. Das Coronavirus könne jeden treffen. Er appellierte an „Disziplin und Verantwortung“ der Russen.



Gleichzeitig erklärte Putin die nächste Woche zur allgemeinen Urlaubswoche – mit Lohnfortzahlung. Auch eine verlängerte Auszahlung von Sozialhilfen, Kulanz bei der Rückzahlung von Verbraucherkrediten, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes und Erleichterungen für von der Krise betroffene Betriebe kündigte er an.



Das unmissverständliche Signal: Die Lage ist ernst, aber unter Kontrolle. Das Coronavirus ist damit Chefsache. Am Anfang der Krise hatte der Kreml die Pandemie als Gefahr von außen dargestellt. Man hielt sich mit Äußerungen und Maßnahmen zurück. Noch in der Vorwoche hatte Putin bei einem Regierungstreffen gesagt, die Epidemie sei „im Prinzip unter Kontrolle“. Doch die Lage hat sich in kurzer Zeit zugespitzt.