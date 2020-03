Auf Urlaub in Bayern: Rama X.

Rama X. logiert trotz Tourismusverbots in einem Hotel in Garmisch-Partenkirchen.

München. Eigentlich ist der Tourismus in Bayern gestoppt. Hotels dürfen Gäste „nur mehr zu notwendigen“ Zwecken beherbergen – so hat es die Staatsregierung verfügt. In Garmisch-Partenkirchen residiert dennoch ein Gast besonderer Art mit einer größeren Begleitergruppe. Es ist Maha Vajiralongkorn, König von Thailand, Dienstname: Rama X.