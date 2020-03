Heimatkunde beim Spaziergang auf dem Friedhof: eine Erinnerung an den Weyrer Wundarzt Hermann Widerhofer.

Spazieren gehen darf man. Zum Grab der Eltern etwa. Der Friedhof liegt rund um die Pfarrkirche. An dieser sind Grabsteine eingemauert. Einer erinnert an Lorenz Widerhofer, Wundarzt, gestorben 1839 in Weyer. In Wien habe ich einmal in der Nähe der Widerhofergasse gewohnt. Tatsächlich ist deren Namensgeber ein Sohn des Weyrer Wundarztes.