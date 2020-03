Bolsonaro: Der Mann, der Corona als „kleine Erkältung“ verharmlost

Präsident Jair Bolsonaro wettert gegen Gouverneure, die Quarantäne verhängen. Landesweit nehmen die Proteste gegen ihn zu.

Brasilia. Brasiliens Präsident hatte eine Schutzmaske über Mund und Nase gestreift, als er Covid-19 erneut als „kleine Erkältung“ bezeichnete. In einer Ansprache forderte Jair Bolsonaro über alle Sender ein Ende der in mehreren Bundesstaaten angeordneten Massenquarantäne und kritisierte die Gouverneure. Während Bolsonaro sprach, griffen Tausende Bürger in den wichtigsten Großstädten zu Töpfen und Pfannen, um aus offenen Fenstern und von Balkonen aus mitzuteilen, was sie vom Zickzackkurs ihres Staatschefs halten.