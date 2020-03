Corona trifft Trump und die USA mit voller Wucht

Die Corona-Epidemie wütet in New York und gefährdet die Wiederwahlchancen des Präsidenten.

In den Wolkenkratzerschluchten zwischen East und Hudson River in der sonst so pulsierenden Metropole herrscht die Ruhe vor dem Sturm. New York gleicht in weiten Teilen einer Geisterstadt: Beinahe menschenleer sind die üblicherweise von Touristenmassen bevölkerte Fifth Avenue, die Central Station, der Times Square, die Freiheitsstatue und die U-Bahn. Vom Broadway über die Restaurants bis zur Staten-Island-Fähre ist alles geschlossen, und selbst im weitläufigen Central Park verlieren sich nur wenige New Yorker.