Social Distancing: Design, das Blasen bildet

Zurück in die Blase

(c) Beigestellt

„Social Distancing“ ist nicht die Erfindung einer Krise. Sondern des Designs. Ein neues Gefühl für Nähe könnte folgen. Zumindest gestalterisch.

Wer’s vorher nicht bemerkt hat, weiß es spätestens jetzt, in Coronazeiten. Die Gesellschaft, die sich gerade versucht intern in möglichst kleine soziale Einheiten aufzubröseln, sprich Kernfamilie, ist eine „mediatisierte“. Zwischen das eine und das andere menschliche Gesicht schiebt sich längst viel mehr als nur mit Luft gefüllter Raum. An den Supermarktkassen inzwischen coronabedigt sogar Plexiglas, notdürftig angedübelt als gestalterische Krisenintervention.