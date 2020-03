Neue Sehnsuchtsorte der Kultur: Drinnen, draußen, dazwischen

(c) KöR Wien

Verziert. Einstweilen noch rezipierbar: Public Art, hier in der Seestadt Aspern.

Theater für den Innenraum, Kunst im öffentlichen Raum und Konzerte am Balkon: Neue Plätze und Modi für den Genuss und die Produktion von Kultur.

Die Umstände, in die das Produkt der technischen Reproduktion des Kunstwerks gebracht werden kann, mögen im Übrigen den Bestand des Kunstwerks unangetastet lassen – sie entwerten auf alle Fälle sein Hier und Jetzt“, mahnte Walter Benjamin 1936 in seinen Ausführungen über das „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, und ergänzte, dass in der sich anbahnenden Ära „das Hier und Jetzt“ des Kunstwerks entwertet werde und dessen irreparabler Auraverlust drohe.