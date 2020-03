Huawei präsentiert "Fotowunder" P40-Serie

Zwei Frontkameras, vier Kameras, eine „Leica Ultra Vision Quad Cam“ auf der Rückseite soll das neue Huawei P40 zu bieten haben. Außerdem soll ein neuer Musikdienst in den Startlöchern stehen.

Normalerweise hätte das Huawei P40 in Paris vorgestellt werden sollen. Tausende Journalisten und Blogger waren geladen. Nun präsentierte der chinesische Tech-Riese sein Smartphone online auf Youtube. Richard Yu startet mit einem Rückblick auf das „anspruchsvolle“ letzte Jahr. Er sei aber auch stolz darauf, was erreicht wurde. Ohne große Umschweife lenkt er das Interesse auf die P40-Serie. Das P40 Lite ist bereits erhältlich. Die Lite-Serie ist seit jeher das Zugpferd des Unternehmens, zumindest nach Absatzzahlen. Die abgespeckte Ausstattung ist auch deutlich günstiger zu haben. Das P40, P40 Pro und P40 Pro Plus sollen vielmehr zeigen, wozu Huawei bei der Hardware in der Lage ist.

Wie schon in der Vergangenheit kann Huawei die direkten Vergleiche mit der Konkurrenz (Samsung und Apple) nicht unterlassen. Bei der Rückseite hat sich Huawei für Keramik entschieden, wie zuvor auch schon der südkoreanische Mitbewerber beim Galaxy Note 10+. Das Material soll sich vor allem durch seine Widerstandsfähigkeit auszeichnen.

Trotz des größeren Displays sollen das P40 und P40 Pro Plus sehr kompakt sein. Das wird durch einen extrem schmalen Rahmen erreicht. Damit sollen die Geräte auch sehr gut in der Hand liegen. Denn erstmals setzen die Chinesen auf ein an allen Seiten gewölbtes Display. Und es soll auch leichter sein, trotz eines größeren Akkus.

Fokus auf die „Kamera-Monster“

Das P40 hat eine Triple-Kamera - mit einer 50 MP Ultra Vision Wide Kamera, mit einer 16 MP Ultra Wide Kamera und einer 8MP Optical Telephote Kamera. Das P40 Pro+ bietet eine 40 Megapixel Hauptkamera, eine Ultraweitwinkel mit 40 Megapixel, zehnfach optischen Zoom, dreifachen optischen Telesensor sowie auch eine Tiefensensor und einen Sensor, der dafür sorgen soll, dass die Farben richtig dargestellt werden.

Die in den P40-Modellen verbauten Leica-Kameras sollen nicht nur bei Tag und guten Lichtbedingungen glänzen, sondern auch bei Nacht und schlechten Umständen. Das war aber bislang schon immer eine Stärke der Chinesen. Durch den „Nachtmodus“ sollen die Fotos besser sein als die der Konkurrenz.

Im direkten Vergleich mit dem 100-fachen Zoom zwischen Huawei und Samsung kann es bei den Beispielfotos natürlich laut Richard Yu nur einen Gewinner geben. Die Detailzeichnung soll genauer sein als bei Samsung Galaxy S20+ Ultra. Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, dass Huawei schon gerne auch bei seinen Bildern geschummelt hat.

"Die Presse" hält Sie über die Neuvorstellung auf dem Laufenden. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.